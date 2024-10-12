Bilecik’te ekipler tarafından gerçekleştirilen drone denetimlerinde, sürücülere 53 bin 815 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik’te Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kurallara uymayan sürücüler için drone denetimi gerçekleştirdi. Denetimde 33 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 53 bin 815 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetleme sırasında ise; 22 araç sürücüsüne kırmızı ışıkta geçmek, 9 araç sürücüsüne geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi, 1 araç sürücüsüne araç içerisinden yere çöp atmak, 1 araç sürücüsüne emniyet şeridini kullanmak, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 33 araç sürücüsüne toplamda 53 bin 815 TL trafik idari para cezası uygulandı.