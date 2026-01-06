Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Meramkent Sitesi önünde 'Ekolojik Park' projesi çalışmaları başlatıldı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ekolojik Park projesi hakkında bilgi verdi. Subaşı, 'Burası mükemmel bir alan. Onun için buradaki manzaranın güzelliğini Bileciklilerin hizmetine açmak çok güzel olacak. Bu bölgenin havası da çok güzel. Burada yaşayan vatandaşlarımız için çok güzel bir sosyal yaşam alanı olacak. Buradaki temel amacımız insanların rahatlıkla spor yapabilmeleri, yeşil alanda rahat nefes alabilmeleri, keyif alabilmeleri ve meyve ağaçlarının arasında serinleyebilmeleri olacak. Ayrıca çocukların meyve toplayabilmesi ve parklarda güzelce oynayabilmesi olacak. Biz de Bilecik Belediyesi olarak kafemizle birlikte orada hizmet verme imkanı bulacağız. Muhtemelen orası da bir kitap kafe formatında olur. Dolayısıyla burası okullar bölgesine çok yakın olduğu için bu anlamda güzel bir imkan sağlayacak'' ifadelerini kullandı.

''Ekolojik parkımız yağmur depolama sistemi ve güneş enerjisiyle örnek bir çalışma olacak''

Projenin yağmur suyu depolama sistemi ve güneş enerjisiyle örnek bir çalışma olacağının altını çizen Başkan Şubaşı, ''Projemizin en önemli noktalarından birisi de yenilenebilir enerjiye sahip olması. Burada güneş enerjisinden de faydalanacağız. Yani burası tam bir ekolojik park olacak. Hem kendi suyunu yağmur suyundan temin edilebildiği ve enerji ihtiyacını bu şekilde karşılayabildiği bir alan olacak. Temiz havasıyla burası Bileciklilere birçok açıdan ev sahipliği yapacak'' dedi.