Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bilecik Elmabahçe Barajı’nda su tutulmaya başlandığı söyleyerek, "Elmabahçe Barajı’nın 1,7 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip" dedi.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Bilecik ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Bu çerçevede Bilecik Merkez Elmabahçe Barajı’nın tamamlanarak su tutulduğunu müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başlayan Elmabahçe Barajı’nda depolanacak su ile 6 bin 290 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.

"Bölge insanına ek gelir sağlanacak"

Temelden 39 metre yüksekliğe sahip Bilecik Merkez Elmabahçe Barajı’nın 1,7 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Balta,"Elmabahçe Barajıile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2024 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 65 milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.