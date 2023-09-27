Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte görev yapan ve tayini çıkan ilk kadın müftü yardımcısıyla bir araya geldi.

Bilecik Müftü Yardımcılığı görevinden Kayseri İl Müftü Yardımcısı olarak atanan Aysel Hacıömeroğlu’a Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret etti. Vali Aygöl, Hacıömeroğlu’a Kayseri’deki yeni görevinden başarılar dileyerek, "Tayini çıkan Bilecik’in ilk kadın müftü yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu’nu makamında ağırladı, kendisine vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederek çalışma hayatında başarılar dilerim" dedi.