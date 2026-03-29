Bilecik'te Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği finali sona erdi.

Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği, birbirinden renkli gösterilere sahne oldu. Yarışmalar sonunda organizasyon sona ererken, sporcuların performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinlik kapsamında kulüpler, geleneksel halk oyunlarını sergileyerek il birinciliği için kıyasıya mücadele etti. Organizasyonun sonunda dereceye giren ekipler ödüllendirilirken, müsabakaların spor kültürünün gelişimine katkı sunduğu belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Katılım gösteren tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ediyoruz. Halk oyunları kültürümüzün yaşatılması adına bu tür organizasyonları önemsiyoruz' dedi.