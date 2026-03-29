Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bozüyük Meslek Yüksekokulu akademisyeni Dr. Öğr. Üyesi Behlül Ersoy, sürdürülebilirlik ve finansın kesişiminde gerçekleştirdiği çalışma ile uluslararası akademik başarıya imza attı.

Bozüyük Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Behlül Ersoy'un, Q1 kategorisinde yer alan Borsa Istanbul Review (2026) dergisinde yayımlanan 'Enhancing sustainability: The impact of ESG factors in global insurance performance' başlıklı çalışması, sürdürülebilirlik ve finans alanında önemli bir akademik başarı olarak kayıtlara geçti. Sürdürülebilirlik, finans dünyasında giderek daha kritik bir konu hâline gelirken, sigorta sektörü de bu dönüşümden doğrudan etkileniyor. Çalışmada çevresel, sosyal ve yönetişim faktörleri (ESG) ile 2013-2022 döneminde 22 hayat ve 59 hayat dışı sigorta şirketinin performansı panel veri analizi yöntemiyle incelendi. Araştırma, yüksek ESG skorlarının daha yüksek aktif kârlılığı, gider ve hasar oranlarının etkin yönetimi ve yatırım getirilerinde artış ile anlamlı biçimde ilişkili olduğunu ortaya koydu.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, elde edilen başarı ile ilgili olarak, 'Elde edilen bu akademik başarılar, üniversitemizin bilimsel üretimi teşvik eden araştırma politikalarının ve nitelikli akademik kadromuza sağlanan çok yönlü desteklerin somut bir göstergesidir. Üniversitemiz, araştırma odaklı yaklaşımı, uluslararası iş birliklerini güçlendiren stratejileri ve akademisyenlerin nitelikli yayın üretimini destekleyen teşvik mekanizmaları ile küresel ölçekte görünürlüğünü ve saygınlığını her geçen gün artırmaktadır. Özellikle yüksek etki değerine sahip dergilerde gerçekleştirilen bu tür çalışmalar, Üniversitemizin uluslararası akademik arenadaki yükseliş ivmesini pekiştirmekte ve bilim dünyasında daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sunmaktadır' dedi.