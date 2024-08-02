Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yeni doğan taylar için tescil işlemleri yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince, Bozüyük’te mevcut iki yarış atı işletmesinde, biri safkan İngiliz ve diğeri safkan Arap yarış atlarından doğal tayların tescil işlemleri yapıldı.

Tescil işlemleri sırasında tayların morfolojik tanımlamaları yapılarak, mikroçipleri takıldı ve DNA analizi için SCR kontrolleri yapılmak üzere kan örnekleri alınarak Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.