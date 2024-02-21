Türk Hava Kurumu Bilecik Şube Başkanı İlker Çınar, Türk Hava Kurumu’nun 99. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Bilecik merkezde ilk defa serbest model uçak rehber öğretmen başlangıç kursu açıldığını belirtti.

Kursa katılan 20 kursiyer, hem uçak yapmayı öğreniyor hem de el becerilerini geliştirerek havacılık ve uçaklara olan ilgileri arttığını ifade eden THK Bilecik Şube Başkanı İlker Çınar, kurs sonunda alacakları sertifikayla, Milli Eğitim Bakanlığı protokol çerçevesinde ve Halk Eğitimi Merkezlerinde usta öğretici olarak çalışma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Çınar, açıklamasında; “Şubemiz aracılığı ile yapılacak olan etkinliklerde çocuklarımıza şubede çeşitli faaliyetler düzenlenecektir. Çocuklarımıza ve gençlerimize havacılık sevdirmek onlar kötü alışkanlıklardan korumak ve yeni nesil olarak yeni mühendisler yetiştirmek amacıyla faaliyetlerimiz her zaman devam edecektir” dedi.