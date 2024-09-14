Bilecik’te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik 1. OSB Kavşağında meydana geldi. Bilecik 1. OSB’den çıkış yaparak kavşağa giren Mehmet T. idaresindeki 34 YP1302 lakalı kamyonet, kavşaktan Osmaneli istikametine dönüş yapan Mehmet C., idaresindeki 11 ACB 474 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 11 ACB 474 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Sinem C. yaralandı. Yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: iha