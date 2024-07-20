Bilecik’in Bayırköy beldesinde geçtiğimiz gün kaybolan yaşlı kadın bulundu.

Bayırköy beldesinde yaşayan alzheimer hastası 69 yaşındaki Maksude Ubuz isimli kadın vatandaş geçtiğimiz gün öğleden sonra bulunduğu Akkaya mevkiinde tarlarında kaybolmuştu. Maksude Ubuz’un eşi Mahmut Ubuz polis ekiplerini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye yaşlı kadını aramak için ekipleri sevk edilirken, yaşlı kadın Osmaneli Vezirhan sınırı arasında tavuk çiftliği yakınında vatandaşın ihbarı üzerine sağ olarak bulundu. Yaşlı kadın 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilirken, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.