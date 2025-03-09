Gerçekleşen toplantıda, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gençler ve öğrenciler için ortaklaşa hayata geçireceği projeler ve çalışmalar değerlendirildi. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç’ın önderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, gelecekte yapılacak projelerin detayları ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, gençlerin kültürel ve eğitimsel gelişimlerine katkı sunacak bu projelere olan ilgilerini ve desteklerini belirttiler.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, gençlerin kültürel ve eğitimsel gelişimlerine büyük önem verdiklerini ve bu işbirliğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Bircan, "Bu projeler sayesinde gençlerimize daha geniş imkanlar sunacağız ve onları geleceğe daha iyi hazırlayacağız" dedi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ise, "Eğitim ve kültür projeleri, toplumumuzun geleceği için büyük önem taşıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte yapacağımız bu projelerle gençlerimize değer katacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, işbirliğine olan katkılarından dolayı teşekkür ederek, ortak projelerin hayata geçirilmesi için üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini belirttiler.

Bu anlamlı işbirliğinin, Bilecik ve Osmaneli gençleri için önemli fırsatlar oluşturacağını ve geleceğe umutla bakmalarını sağlayacağı belirtildi.