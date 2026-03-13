Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak sürdürülen çalışmalarda sporcular, refleks, dikkat ve strateji odaklı antrenmanlarla performanslarını artırıyor. Antrenör Cumhur Yıldızçiçek eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda genç sporcular hem teknik gelişim sağlıyor hem de fair-play bilinci kazanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlayan masa tenisi branşında antrenmanlarımız planlı şekilde sürüyor. Spor okulları kapsamında çocuklarımızı sporla buluşturmaya ve yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağlamaya devam edeceğiz' dedi.