Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, çocukların eğitim ve öğretim hayatına birçok açıdan katkılar sunan ve anlamlı çalışmaları uygulamaya koyan belediyenin çocuklar için ’Matematik Müzesi Bahar Dönemi’ etkinlikleri hazırladıklarını söyledi.

Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ’Matematik Müzesi Bahar Dönemi’ kayıtları 25 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında Bien Seramik Bilgi Evinde yapılacaktır. Kursların ücretsiz olduğunu söyleyen Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, "Ücretsiz olarak verilecek kurslara 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri katılabilecek, kontenjanlar 25 kişi ile sınırlı olacaktır. Eğlenceli matematik metotları ile matematiği sevdirmek ve LGS sınavına materyallerle hazırlanma imkanı sunacak etkinlikler kapsamında ispatlarla matematik metotları da gösterilecek. Kaynak kitapların veliler tarafından karşılanacağı programlar hakkında detaylı bilgi, 0535 978 20 48 numaralı telefonlardan alınabilecektir" dedi.