Bilecik’te mermer blok yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık köyü sınırları içinde meydana geldi. Köyde faaliyet gösteren bir mermer ocağında yüklediği mermer bloklarla yola çıkan 34 BP 0354 plakalı kırkayak kamyon sürücü Ercan Karasu (50) seyir halindeyken kamyonun arıza yapması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen olayda Ercan Karasu’nun sol ayak diz kapağından parçalanmış ve sol ayak bileği koparak ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini korurken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.