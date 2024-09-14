Bilecik’te Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva ikram edildi.

Bilecik Belediyesi tarafından mevlid kandili dolayısıyla şehir merkezinde vatandaşlara helva ikramı yapıldı. Belediye Başkan Yardımcıları Güven Sönmez, Sabri Çobanoğlu ve belediye meclis üyeleri, vatandaşlara helva ikram ederek, mevlid kandilini tebrik etti.

Başkan Yardımcıları Güven Sönmez ve Sabri Çobanoğlu şehir dışı programı dolayısıyla helva ikramına katılamayan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın selam ve iyi dilek temennilerini iletti. Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.