Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’da vatani görevini yapmakta olan acemi askerlerin yemin töreninde çeşitli ikramlarda bulundu. Acemi askerlere ve ailelerine çay, kahve, su ve limonata dağıtıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa’da acemilik görevlerini tamamlayan acemi askerler için yemin töreni düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, acemilik görevlerini tamamlayan acemi erlere ve ailelerine ikramda bulundu. M. Arif Seyhun Kışlası’nda farklı illerden Manisa’ya gelen vatan evlatlarına ve ailelerine çay, kahve, su ve limonata ikram edildi. Havanın sıcaklığından bunalan aileler ikramlardan memnuniyet duydu. Yapılan yemin töreninin ardından askerler aileleriyle birlikte dağıtım yerlerine hareket etti.

Kaynak: igf