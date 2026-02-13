Atatürk İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri belediyeyi ziyaret ederek yerel yönetimlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, belediye hizmetleri ve yerel yönetimlere dair merak ettikleri soruları Başkan Subaşı'na yöneltti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Yerel yönetimlere dair sorularıyla, meraklarıyla ve pırıl pırıl enerjileriyle belediyemize neşe kattılar. Tüm çocuklarımıza ve geleceğin bilinçli yurttaşlarını yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın katılımı ve ilgisi bizlere umut veriyor' dedi.

Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.