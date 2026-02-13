Körfez Belediyesi 60+ Aktif Yaşlanma Merkezi üyeleri için organize edilen programda, uzun yıllar aynı yastığa baş koyan çiftler bir araya gelerek film izledi. Etkinliğe katılan 58 yıllık evli Ali ve Fatma Yılmazcan çifti, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Evliliklerinde yarım asrı geride bıraktıklarını belirten çift, '58 yıllık evliyiz. 'Hiçbir kavgamız olmadı' diyemeyiz, tabii ki oldu. İyi ve olumsuz günlerimiz de oldu ama hepsini sevgi ve saygıyla aştık. Asla birbirimize hakaret etmedik' dedi.

Belediye yetkilileri, uzun soluklu evliliklerin toplumsal değerlerin önemli örneklerinden olduğunu vurgulayarak, aktif yaşlanmayı destekleyen sosyal etkinliklerin sürdürüleceğini kaydetti.