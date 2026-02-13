Anne Necla Bozoğlu, oğlunun 1 yaşındayken geçirdiği epilepsi nöbeti sonrası hayatlarının tamamen değiştiğini söyleyerek, 'Atağın ardından Demir'de yürüyememe ve başını dik tutamama gibi ciddi fiziksel sorunlar ortaya çıktı' dedi. Süreç içerisinde Demir'e otizm tanısı konulduğu da öğrenildi.

Ailenin başvurduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, uzmanlar eşliğinde fizyoterapi ve duyu bütünleme eğitimlerine başlandı. Denge, kas kuvvetlendirme ve duyusal hassasiyetlere yönelik çalışmaların uygulandığı Demir, iki aylık sürecin sonunda ilk adımlarını attı.

Eğitimin Demir'deki olumlu etkilerine dikkati çeken anne Necla Bozoğlu, 'İlk zamanlar derslere ağlayarak gidiyorduk. Şimdi ise hangi hocaya gideceğini biliyor, derslerden şen şakrak çıkıyor. Fizyoterapiyle oğlumun bedenine güveni arttı. İki ay sonra yürümeye başlaması bizim için büyük mutluluktu' dedi.

Merkezdeki sosyalleşmeye de değinen Bozoğlu, 'Burada kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Ortak dertleri olan aileler olarak birbirimize destek oluyoruz. Burası bana terapi gibi geliyor' diye konuştu.