Bölge yönetiminin istihdamın öncelikle Yalova'dan karşılanmasına yönelik hedefi de güçlü sonuçlar verdi. Gerçekleştirilen istihdamın yüzde 70'inin Yalova'dan sağlanmasıyla hem yerel iş gücünün ekonomiye kazandırılması hem de bölgesel kalkınmanın desteklenmesi açısından önemli bir başarı elde edildi.

Bu kapsamda Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde faaliyet gösteren Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi, İŞKUR iş birliğiyle firmalara istihdam desteği sunmaya da devam ediyor. Merkez; kaynak simülatörü, forklift simülatörü, CNC eğitim simülatörü ile PLC ve SCADA eğitimleri gibi uygulamalı programlar aracılığıyla adayların mesleki beceri kazanmalarını mümkün kılarken, yalnızca mavi yakaya değil beyaz yakaya yönelik eğitimler de sunuyor. Mesleki eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim eğitimleriyle adayların yetkinlikleri güçlendiriliyor ve eğitim alan bireylerin istihdama kazandırılması sağlanıyor. Her geçen gün genişleyen CV havuzu sayesinde işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü hızlı ve etkin şekilde karşılanıyor. İş arayan adaylar, özgeçmişlerini [email protected] adresine ileterek iş fırsatlarından yararlanabiliyor.

Bölgedeki sanayi arttıkça istihdam olanaklarının da genişlemesi beklenirken, Yalova Makine İhtisas OSB üretim, istihdam ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan güçlü bir merkez olma yolunda ilerleyişini sürdürüyor.