Gölcük Belediyesi 17 Ağustos Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kuşak sınavını başarıyla tamamlayan sporcular için tören düzenlendi. Sporcuların gösterileriyle renk kattığı programa katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Başkan Yardımcısı Kürşat Çakıroğlu, bir üst kemere geçen sporculara kuşaklarını takdim etti.

Başkan Sezer, törende yaptığı konuşmada, sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra özgüvenlerine de katkı sağladığını vurgulayarak, sporcuları, ailelerini ve antrenör Zabit Pustu'yu tebrik etti.