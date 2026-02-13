BŞEÜ Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğünün planlı ve özverili çalışmaları ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yürütülen koordineli süreç neticesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı' (ÜNİDES) kapsamında toplam 74 proje başvurusu gerçekleştirildi. Bu sayı, üniversite adına ÜNİDES başvurularında rekor seviyeye ulaşıldığını gösterdi. Başvuru sürecinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kurulan iş birliği sayesinde kulüplere programın usul ve esaslarına ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlendiği, teknik rehberlik ve koordinasyon desteği sağlandığı belirtildi. Söz konusu iş birliğinin, üniversite ile kamu kurumları arasındaki yapıcı etkileşimin somut bir örneği olduğu ifade edildi. 'ÜNİDES programının', üniversite öğrenci topluluklarının sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlardaki projelerini desteklemeyi, gençlerin aktif katılımını artırmayı ve üniversiteler arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi. Yapılan başvuruların, öğrencilerin ekip çalışması, proje yazma becerisi ve toplumsal sorumluluk bilinci açısından önemli kazanımlar elde ettiğini ortaya koyduğu vurgulandı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 'Öğrenci kulüplerimizin ÜNİDES kapsamında 74 proje başvurusu ile rekor düzeye ulaşması, üniversitemizde oluşan üretkenlik ve proje bilincinin somut bir göstergesidir. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda da aktif rol almaları bizleri son derece memnun etmektedir. Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğümüzü ve emek veren tüm kulüp üyelerimizi tebrik ediyor, bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum' dedi.