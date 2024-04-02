Bilecik’te bir okulda Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın katılımıyla okul çevresine fidanlar toplarla buluşturuldu.

Bilecik’te doğa sevgisi ve çevre bilincini artırmak adına sınıfın açılışı ve öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi. Açılışa Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Dr. Öğretim Üyesi Nevbahar Atalay ve Tema Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan’da katılım gösterdi. Etkinlik, doğa sevgisi ve fidan dikiminin önemini vurgulayan bir konuşma ile başladı. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, öğrencilere doğanın kıymetini anlatarak, onların gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini vurguladı. Ataç, "Tema Vakfı 32 yıl önce 2 tane genç ama dinamik insan tarafından kuruldu. Bir tanesi 70 yaşında o zaman Hayrettin Karaca. Diğeri de 67 yaşında Ali Nihat Gökyiğit. Yani düşünün biri 70 yaşında birisi 67 yaşında bir sürü insanın artık benim için yapacak bir şey kalmadı hayat bitti dediği yaşlarda onlar Tema Vakfı’nı kuruyorlar İstanbul’da. Biz kaynak yerine varlık demeyi doğru buluyoruz. Çünkü doğayı kaynak gibi görürsek işte böyle tüketiyoruz şu anda yaptığımız gibi. Hâlbuki çok kıymetli bir varlıkmış gibi yaklaşmamız lazım. Dolayısıyla her birinizin yapacak çok şeyiniz var. Hangi konuda çalışmak istiyorsanız illa çevre olması doğa olması gerekmiyor. Eğitim konusu olabilir, engelliler olabilir bambaşka konular ama her birimizin etkisi çok değerli bu ülke için. Çünkü hepimiz bu ülkeyi çok seviyoruz. Bu topraklar çok güzel topraklar Bilecik. Bu bölge hakikaten çok önemli bir bölge. Doğası da çok zengin onu lütfen sabah müdür bey ile de konuştuk yani farkına varın. Çok özel bir coğrafyadasınız burası herhangi bir yer değil yani bir vaha gibi burada İç Anadolu’da çok yakın bir bölgede duruyor" dedi.

"Toprağımız, suyumuz, havamız kirlenmekte"

Dr. Öğretim Üyesi Nevbahar Atalay ise, "Okulumuz kurulalı şunun şurasında 1 buçuk yıl oldu. Bu okulu gerçekten çok büyük emek ve çabayla ortaya koyduk. Okuldaki eğitim kalitemizi sürdürmekte bizlere yardımcı olan sevgili öğretmenlerimiz ve çok değerli çocuklarımız sizleri aramızda görmekten ve böyle bir günü organize ettiğiniz için hepinize minnet duyuyorum. Bugün herkes biliyor ki dünyamız boğulmakta. Toprağımız, suyumuz, havamız kirlenmekte. Ve büyük bir endişe ile bunu izliyoruz. Karbon ayak izi ve bozulan iklimlerimiz. Bütün bunlar hepimizi çok üzüyor bildiğiniz gibi. Burada Tema çok önemli bir kurum olarak büyük bir görev imha ediyor. Arkadaşlar Tema Türkiye’deki en değerli, en çok çalışan sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Çünkü Tema önce topraktan başlayarak daha sonra suyu, havayı, insanı, ormanı, çiçeği, böceği, hayvanı her şeyi gözeten bir kurum. Ve bu kurum çok büyük bir özveriyle çalışıp büyük şeyler değiştirdi ülkemizde ve devam ediyor çalışmaya. Çok büyük özveride çok büyük bir çabada bulunuyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından okulun 2’inci sınıf öğrencilerimizin hazırlamış olduğu ’Doğadaki Evimiz’ adlı oyunu, 6/A sınıfı öğrencilerinden Defne Doğa Deniz’in ’Toprak ve Yaprak Dede’ adlı şiiri okuması, ’Yeşil Bir Dünya’ adlı oratoryo gösterisi, müzik dinletisi ile devam etti.

Ardından, öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğiyle Tema Sınıfı’nın açılışı gerçekleştirildi. Öğrenciler, elleriyle toprağa hayat vermenin heyecanını yaşarken, çevrelerine duyarlılık konusunda daha da motive oldular.