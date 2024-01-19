Bilecik’te üniversiten çıkan ve dakikalarca minibüs bekleyen öğrenciler bu duruma isyan ettiler.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi eğitim gören öğrenciler okul çıkışlarında minibüs hatlarının eksiliğinden dolayı dakikalarca minibüs bekliyorlar. Okul çıkışı üniversite önündeki durak adeta stadyum önünde sıra bekleyen taraftarları hatırlatırken, öğrenciler dakikalarca çarşıya inmek için minibüs bekliyor. Okul önündeki duraktan ful artı ful çıkan minibüsler güzergâh üzerinde de bekleyen vatandaşları doluluktan dolayı alamazken, hem vatandaşları hem de öğrencileri adeta çileden çıkartıyor.

Öğrenci ve vatandaşlar Bilecik Valisi Şefik Aygöl bu konuya bir el atmasını söylerken, hatların artırılmasını istediler.