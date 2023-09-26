Bilecik’te otomobil ile bisikletlinin çarpışması sonucu meydana gelen 1 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Atatürk Bulvarı ile Teyfikbey caddesinin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı seyir halindeki Y.M.G. idaresindeki 16 LDF 54 plakalı otomobil, Teyfikbey caddesinin kesiştiği noktaya geldiğinden Atatürk Bulvarı ters istikamette seyrettiği öne sürülen C.G., idaresindeki bisikletliyle çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.