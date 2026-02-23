Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Bozüyük-Tavşanlı Karayolu Saraycık mevkiinde 11 ACB 252 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa İ., yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan Mustafa İ., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.