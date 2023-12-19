Bilecik’te yılbaşı öncesi denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri iddialara göre sağlığı tehdit eden 1 ton ’Çin kestanesi’ ele geçirildi.

Bilecik Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kapalı pazar mevkiinde bir kamyonet içinde kestane satan bir seyyar satışıyım görünce hemen yanına gittiler. Zabıta Amiri Özgür Özmen yaptığı incelemelerin ardından kestanelerin normalinden daha büyük olduğu fark etti. Yaptığı incelemeler sonrası piştiği zaman köpüren ve zehirlenme riski taşıyan ’Çin kestanesi’ olduğunu gördü. Ardından kamyonetin arkasında bulunan 1 tona yakın ’Çin kestanesi’ ekipleri imha edilmek üzere el koyarken, şahsa Kabahatler Kanunu’na göre 617 TL idaresi para cezası uyguladı.

Öte yandan ekipler Çin kestanesinin genellikle, olgunlaşmamış bir şekilde toplandığı, bu nedenle, piştiği zaman, köpürdüğünü dile getirdiler. Köpüren kestaneyi tüketmek, zehirlenme riski taşıdığının da üzerine geçen ekipler, "Pişince köpüren kestane sakın tüketin bütün satış yapan satıcılardan alış veriş yapmayın" uyarısında bulundu.