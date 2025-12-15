Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin başkanlığına yeniden Mehmet Koca seçildi.

Derneğin Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Divan Başkanlığına Mustafa Aksu Divan üyeliklerine Mestan Mercan ve Nedim Uzsoy’un seçilmesiyle başladı. 137 üyenin katılımıyla yeterli sayının sağlandığı kongrede yönetim kurulu faaliyet raporu, mali bütçe ve denetim kurulu raporu okunarak üyeler tarafından oy birliğiyle ibra edildi. Seçime tek liste halinde giren mevcut Başkan Mehmet Koca, yeniden derneğin başkanı seçildi.