Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları bünyesinde yüzme antrenmanı gerçekleştirildi.

Yüzme antrenmanı deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken antrenmanda sporcular, hızlarını, dayanıklılıklarını ve su içindeki hâkimiyetlerini geliştirme fırsatı buldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Havuzda hem ritmi hem de enerjiyi hissettiğimiz, suyla iç içe geçen harika bir antrenman günü yaşadık. Her kulaçta daha fazla güç, her çalışmada daha fazla teknik kazanarak hem eğleniyor hem de gelişiyoruz" dedi.