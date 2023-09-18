Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında 2023 yılı değerlendirme müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleşti.

İl Müdürü Dr. Damkacı, il genelindeki sağlık yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, MHRS, poliklinik, acil servis, görüntüleme hizmetleri, ameliyathane ve hastanelerin genel işleyişleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Bilecik’te sağlık yılını yaşadıklarını vurgulayan Dr. Damkacı; ayrıca yöneticilerden 24 saat görev yapan sağlık personeline göstermiş oldukları fedakârlık ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti.