AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ve Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zehra Eren, Bilecik kent merkezindeki Şeyh Edebali Türbesi'nde dualar ederek Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu ve Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali'yi andı. Ziyaret sırasında türbe çevresinde manevi atmosferin önemi vurgulandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım , 'Bu kadim toprakların bize bıraktığı hikmeti ve büyük mirası bir kez daha yad ettik' dedi.