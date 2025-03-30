Bilecik’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi istikametinden merkeze seyir eden İbrahim Biçer yönetimindeki 11 AP 120 plakalı araç, Pelitözü kavşağında Pelitözü Mahallesi’nden merkez istikametine dönmekte olan Bülent Kuşçu yönetimindeki 41 AGF 677 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ve araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.