VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı şampiyon oldu.
Finlandiya Espoo şehrinde yapılan VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya ile toplamda 29 madalya ile Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Üç dünya rekoru Türkiye’nin oldu
Aysel Önder 400 metreyi 56,17 saniyede, 200 metreyi 24,84 saniyede koşarak dünya ve Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu. Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen ve Aysel Önder’den oluşan Kadınlar 4 X 200 Metre Bayrak Takımı da 1.44,34 koşarak dünya ve Avrupa rekoru kırdılar.
Öte yandan Aysel Önder Avrupa Şampiyonası’nın ’En İyi Kadın Sporcusu’ seçildi
"Tarihi bir başarıya imza attık"
Kafile Başkanı Ensar Kurt, şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada, "29-30 Mart 2025 tarihlerinde Finlandiya Espoo’da yapılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye olarak tarihi bir başarıya imza attık. Takım halinde Kadın Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Erkek Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu. Türkiye olarak toplamda Avrupa şampiyonu olduk. 12 kez İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı en üstte göndere çektirdik. Toplamda 29 madalya ile tarihi bir başarıya imza attık. Özel sporcularımız, Ramazan Bayramı’nda Türk milletine ikinci bir bayram sevinci yaşattılar. Üç dünya ve Avrupa rekoru artık Türkiye’nin. Aysel Önder şampiyonanın en iyi kadın sporcusu seçildi. Özel sporcularımızın başarılarına destek olan Federasyon Başkanımız Birol Aydın’a, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır’a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya’ya, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.
Avrupa şampiyonu olan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı yarın Türkiye’ye dönecek.
Madalya alan sporcular şöyle:
Altın madalya
Aysel Önder 400 metre
Reyhan Taşdelen 60 metre
Esra Bayrak Uzun Atlama
Mustafa Yıldırım Sırıkla Yüksek Atlama
Ebrar Keskin Gülle Atma
Fatna Damla Altın Pentatlon
Aysel Önder 200 Metre
Esra Bayrak Üç Adım Atlama
Muhammet Arif Çenesiz Üç Adım Atlama
Esra Bayrak-Fatma Damla Altın-Reyhan Taşdelen i-Aysel Önder Kadınlar 4 X 200 Metre Bayrak
Reyhan Taşdelen - Esra Bayrak-Fatma Damla Altın -Aysel Önder Kadınlar 4 X 400 Metre Bayrak
Emir Yağız Salıcı-Doğukan Bostancı-Muhammet Arif Çenesiz -Mustafa Yıldırım Erkekler 4 X 200 Metre Bayrak
Gümüş madalya
Reyhan Taşdelen 200 metre
Fatma Damla Altın Yüksek Atlama
Esra Bayrak 60 metre
Muhammet Atıcı Gülle Atma
Emir Yağız Salıcı 60 metre
Muhammet Arif Çenesiz Uzun Atlama
Mehmet Emin Eğilmez 1500 metre
Elif Bayrak Pentatlon
Edanur Akın 3000 Metre Yürüyüş
Mustafa Yıldırım - Mehmet Emin Eğilmez- Muhammet Arif Çenesiz -Emir Yağız Salıcı Erkekler 4 X 400 metre Bayrak
Bronz madalya
Fatma Damla Altın 60 metre Engelli
Mustafa Yıldırım 60 metre Engelli
Emir Yağız Salıcı 200 metre
Mehmet Emin Eğilmez 3000 metre
Reyhan Taşdelen 800 Metre
Mehmet Emin Eğilmez 800 Metre
Mustafa Yıldırım Pentatlon