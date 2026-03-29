Bilecik'te Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 1'inci Jandarma Trafik Timince, vatandaşa trafik eğitimi verildi.

Bilecik'e bağlı Abadiye Köyü Kahvehanesinde vatandaşlara trafik eğitimi verildi. Eğitim kapsamında Trafik Kanunu Değişikliği, APP plaka ve Standart Plaka konuları anlatıldı. Toplam 6 vatandaşın katıldığı eğitim sırasında katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların bilinçlenmesi ve trafik kurallarına uyumlarının artırılması amacıyla bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.