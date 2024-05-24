Bilecik’te dün yaşanan aşırı yağışlar sonrası sel ve ceviz büyüklüğünde dolunun acı bilançosu ortaya çıktı.

Bilecik’te dün öğle saatlerinden sonra merkez ve ilçeleri etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış ardından yaşanan sel ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu sorası birçok yer sular altında kalırken, tarım arazileri zarar görmüştü. Yaşanan felaketin acı bilançosu bugün gözler önüne serdi.

Vali Şefik Aygöl yaptığı açıklamada, "Bugün ilimizde etkili olan kuvvetli yağışlarda yer yer metrekareye 40 kilogram yağış düştüğü tespit edildi. Yağışlar nedeniyle ilimizde bazı olumsuzluklar yaşanmış olup ekiplerimizce müdahale devam etmektedir. Yenipazar Belkese köyünde evlerini su basan iki yaşlı vatandaşımızın yardımına jandarmamız yetişmiş olup sudan etkilenen 2 vatandaşın hastaneye sevkleri yapılmıştır. Yenipazar Tekeciler köyünde sel nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmış olup İl Özel İdaresi ekiplerimiz olaya ivedilikle müdahale etmiştir. Söğüt Çaltı köyünde 150 dekar sera yağışlardan etkilenmiş olup Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz konuyla ilgili çalışma başlatmıştır. Yenipazar ilçemizde bir evin çatısının zarar gördüğü ihbarı üzerine Yenipazar Belediyesi ekiplerince müdahale edilmiştir. Gölpazarı Armutçuk köyü yoluna kaya parçaları düşmesi meydana gelmiş olup köy muhtarı ile yapılan koordinasyonla yol temizleme çalışması yapılmıştır.

Ekiplerimiz her zaman olduğu gibi bugün de teyakkuz halinde olup 7/24 milletimizin emrindedir. Oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isteyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.