Bilecik’te 71 yaşındaki yaşlı kadını kendisini asker olarak tanıtarak dolandıran şahıs tutuklandı.

Olay; Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Akçasu Köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan 71 yaşındaki E.Y. isimli yaşlı kadını bir şahıs arayarak kendisini asker olarak tanıttı. Yaşlı kadını kandırarak evde bulunan 3 adet çeyrek altın, 20 gram zincir, zincire takılı 7 adet yarım altın, 4 bin 600 TL parayı alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından hemen harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kısa sürede şahsı tespit etti. 25 yaşındaki D.S. isimli şahıs yapılan operasyon sonucu İstanbul’un Esenyurt ilçesin yakalandı. Şahıs Bilecik’e getirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M ipi Kapalı Ceza Evine sevk edildi.