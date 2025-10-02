Bilecik’te şehir merkezinde yayaların güvenliği ve rahatlığı için başlatılan yayalaştırma çalışmaları kapsamında Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak araç trafiğine kapatıldı. İl Trafik Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda hayata geçirilen uygulama kapsamında sokakta duba ve bilgilendirme tabelalarının montaj çalışmaları belediye ekiplerince tamamlandı. Kararla birlikte söz konusu sokak artık sadece yayaların kullanımına açıldı.

Belediye yetkilileri, yayalaştırma çalışmalarının şehirdeki yaşam kalitesini artıracağını ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde hareket etmesine katkı sağlayacağını belirtti.