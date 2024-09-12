Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından şehir merkezindeki bütün okullarda kantin denetimleri yapıldı.

Vatandaşların başta gıda olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetim çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü görevlileri, okulların açılmasıyla birlikte faaliyetlerine başlayan kantinlerde denetimler yaptı.

Zabıta Müdürlüğü’nden denetimler sonrası yapılan açıklamada, “Öğrencilerin sağlıklı hizmet almaları temel önceliğimiz. 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin ilk haftasında gerçekleştirilen kantin denetimlerde bütün ilkokul, ortaokul ve liselerde birçok başlıklar altında kontroller yapıldı. Okul kantinlerinin yeni çalışma esasları ve mevzuatına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak öğrencilerin sağlıklı meyve ve doğal ürünler tüketmeleri noktasında denetimler yaparak, uyarılarda bulunuldu. Geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerin sağlıklı bir hizmet almalarının sağlanması açısından önemli olan denetimlerde; okul kantini açmak ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgelerin olup olmadığı, genel temizlikten çalışan personelin kıyafeti ve sağlık karnelerine, ambalaj ürünlerin son kullanma tarihlerinden açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost ürünleri gibi unlu mamullerin muhafazasına kadar öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek tüm konularda incelemeler yapıldı" ifadelerine yer verildi.