Bilecik’te, Bolu’nun Göynük ilçesinde bir fabrikadan aldığı yumurtaları pazarda ’köy yumurtası’ diye satan şahıs zabıtadan kaçamadı.

Göynük’teki yumurta üretim tesisinden üzerinde kod bulunmayan yumurtaları aldığı ve bu yumurtaları Hürriyet Mahallesi’nde bulunan kapalı pazarda vatandaşlara köy yumurtası olarak satan S.C. zabıtalar tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın satışa sunduğu kodsuz yumurtalar Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince el konulurken, şahsa Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem yazıldı.

Öte yandan zabıta ekipleri pazar pazarı ve pazartesi pazarında köy yumurtası adı altında yapılan satışları yasakladı. Vatandaşlar zabıta ekiplerine hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.