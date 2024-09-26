Bilecik’te kurumlar arası çeşitli branşlarda düzenlenen Kamu Spor Oyunlarına sona ererken, Şeyh Edebali Üniversitesi 3x3 basketbol takımı şampiyon oldu. Üniversitenin basketbol takımı 81 il şampiyonu takımın bölge müsabakalarında buluşacakları Marmara Bölge Müsabakaları Bilecik’i temsil edecek. Bilecik’te Gençlik ve Spor Bakanlığım tarafından "Gelin Sporda Buluşalım" projesi kapsamında bağlı olduğu il müdürlüğünce tarafından organize edilen Kamu Spor Oyunları’na bir çok kurumdan olduğu gibi Şeyh Edebali Üniversitesi de katıldı. Turnuvalarda kamuda görev yapan personelin sporla iç içe olması, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilmesi amacıyla Eylül ayında ikincisi düzenlenen organizasyon 81 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü.

Üniversiteden büyük başarı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde voleybol, masa tenisi ve 3x3 basketbol olmak üzere tüm branşlarda müsabakalara katılarak üniversiteyi en iyi şekilde temsil etti.

Ayrıca takımları masa tenisi ile 3x3 basketbol branşlarında şampiyon olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Marmara Bölge Müsabakalarında ili temsil etme hakkı elde etti.

Öte yandan 81 il şampiyonu takımın bölge müsabakalarında buluşacakları Marmara Bölge Müsabakaları Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.