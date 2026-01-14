Bilecik'te ikisi park halinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Necmettin Şener Caddesi ile Atakent Caddesi kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Necmettin Şener Caddesi üzerinde seyir halindeki E.B., idaresindeki 34 BEJ 635 plakalı otomobil ile Atakent Caddesi üzerinde seyir halindeki M.D., idaresindeki 34 RIV 20 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 BEJ 635 plakalı otomobil savrularak park halindeki 16 BCJ 431 ve 11 ACP 815 plakalı araçlara çarptı. Meydana gelen trafik kazasında E. B. isimli şahıs yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.