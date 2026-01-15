Çocukların yarıyıl tatillerini hem eğlenceli hem de verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü, dopdolu bir programla kapılarını açıyor. Bilim Samsun’da 6-12 yaş arasındaki öğrenciler için özel olarak hazırlanan yarıyıl programı, 20-31 Ocak tarihleri arasında hafta içi her gün salıdan cumaya 13.00–16.50 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Program kapsamında çeşitli bilim atölyelerinde öğrencilerin bilimsel meraklarını geliştirecek, kabiliyetlerini destekleyecek ve sosyal becerilerini güçlendirecek birçok atölye ve eğitim programı yer alacak. Hafta sonları ise eğlenceli şenliklerin yanı sıra aileler çocuklarıyla birlikte veli-çocuk atölyelerine de katılabilecek.

Geleceğin bilim insanları Samsun’da yetişiyor

Keşif Kampüsü ise yarıyıl tatilinde 7-11 yaş grubundaki çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturacak. 7-8 yaş ve 9-11 yaş grupları için hazırlanan programlar; kodlama, robotik ve çeşitli atölye etkinliklerini kapsıyor. Eğitimler 20-30 Ocak tarihleri arasında hafta içi salıdan cumaya 13.00–16.50 saatleri arasında düzenlenecek. Kontenjanın sınırlı olduğu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru ise bilimsamsun.org ve kesifkampusu.org adreslerinden yapılabilecek.

Eğitim, kültür ve bilimsel faaliyetler noktasında her alanda çocukların ve gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, "Geleceğin bilim insanları Samsun’da yetişiyor!" mottosuyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda farklı yaş gruplarına uygun atölye çalışmaları, şenlikler ve etkinliklerle yarıyıl tatili çocuklar için unutulmaz bir deneyime dönüşecek.