Vodafone Business tarafından Ankara’da bir otelde ‘Tech Connect’ etkinliği düzenlendi. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, etkinlikte yaptığı açıklamada 5G’ye geçiş için gerekli altyapı, teknoloji ve tedarik süreçlerinin ihale yoluyla tamamlandığını belirterek, bundan sonraki aşamanın mevcut sözleşmeler kapsamında sahaya yayılım ve entegrasyon çalışmaları olacağını aktardı. 5G’nin devreye alınmasıyla birlikte kamu kurumları ve büyük ölçekli işletmelerin yeni ihale açmadan mevcut altyapılar üzerinden akıllı şehirler, sağlık ve güvenlik gibi alanlarda 5G tabanlı uygulamaları hayata geçirmesinin hedefleneceği belirtildi. Tech Connect etkinliğinde ayrıca 5G’nin kamu hizmetlerinde verimlilik artışı ve dijital dönüşüm açısından kritik bir eşik olduğu ve Türkiye’nin bu teknolojiye geçişte artık hazırlık sürecini tamamladığı mesajı verildi. Aksoy, 1 Nisan itibarıyla tüm Türkiye’de vatandaşların 5G’yi kullanabileceklerini açıkladı.

"Tüm dünyada daha iyi bir gelecek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"

Amaçlarının daha kapsamlı ve güvenli bir toplum inşa etmek olduğunu belirten Aksoy, "Grup olarak tüm dünyada daha iyi bir gelecek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız hem kapsayıcı hem de güvenli bir dijital toplum inşa etmektir. Vodafone olarak sadece bireylerin değil, kurumların da fikirlerini birbirine bağlayan küresel bir güç konumundayız. Vodafone bugün toplamda 60 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu ülkelerin 15’inde kendi markamızda faaliyet gösteriyoruz. 330 milyondan fazla müşterimize ve 4.7 milyon işletmeye dünya genelinde hizmet sürdürüyoruz. Avrupa’da en büyük fiber altyapı ağlarından birine sahibiz. Bunun ötesinde toplamda 100 ülkeye ulaşan 80 farklı denizaltı kabloma sistemlerine sahibiz. Google ve Microsoft gibi dünya liderleriyle yaptığımız global anlaşmalarla birlikte müşterilerimize tasarruf ve modelleri sunmayı hedefliyoruz. Vodafone’un gücü aslında sadece bizim anlattıklarımızla değil, dünya genelindeki araştırmalarla da gösterilmiştir" diye konuştu.

"1 Nisan itibarıyla 5G’yi müşterilerimize ulaştıracağız"

Teknoloji ve iletişim yönündeki gelişmelerin 5G teknolojisi ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Aksoy, Türkiye’nin teknolojide sadece tüketen değil, üreten de bir ülke olacağını vurgulayarak, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve BTK’nın önderliğinde 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G teknolojisi ülkemizde hayata girecek. Vodafone olarak global tecrübemizle ve yerel uygulamaların gücüyle bu dönüşüme dünden hazırız diyoruz. 1 Nisan itibarıyla 81 ilin tamamında 5G’yi müşterilerimize ulaştıracağız. Sahip olduğumuz bu global bilgi birikimi ve ölçeği Türkiye’nin teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bir ülke olması için kullanmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de burada bulunan değerli kamu paydaşlarımızla, değerli özel sektör paydaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve firmanın yetkilileri katıldı.