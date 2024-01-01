Hayatta iyi bir gece uykusundan daha iyi çok az şey vardır. Mümkün olduğu sürece 7-8 saatlik bir uyku vücudumuza yetecektir diye düşünebilirsiniz ama en az uyku süreniz kadar önemli bir şey daha var, uyku pozisyonunuz! Çoğumuz yatağa yatınca uyku için en doğru pozisyonun ne olduğunu bilemiyoruz, en uygun pozisyonu bulana kadar da yatakta bir sağa bir sola kıvrılarak vücudumuzla bitmek bilmez bir mücadeleye tutuşuyoruz. Bilimin bu konuda ne dediğini incelemeden önce şunu hatırlatmakta fayda var, eğer sabah kalktığınızda beliniz ve boynunuz ağrıyorsa uyku pozisyonunuz kesinlikle yanlış.

Hangi pozisyon en sağlıklısı?

Uyku uzmanlarının genel kanısı, sırt üstü uyumanın en iyi konum olduğu yönünde. Aslına bakarsak bu nötr bir pozisyondur. Gün boyu yaşadığınız yorgunluğu, ağrılarınızı giderebilmek için en uygun pozisyon. Başınız göğsünüzden daha yüksekte olacağı için omurga şekline ve midenin duruşuna zarar vermez.

Yapılan araştırmalar insanların sadece %8’inin bu pozisyonda uyuduğunu göstermekte. Diğer pozisyonlar ise genelde bazı istenmeyen yan etkilere yol açmaya meyillidir, örneğin sağ tarafa dönük uyumanın mideye pek iyi gelmediği de söylenir.

Peki en kötüsü?

Uzmanlar mide uykusu olarak adlandırıyor, biz halk tabiriyle yüzüstü diyelim. Bu uyku şekli tüm vücuda baskı uyguladığı için eklemlerde ağrıya sebep olabilir. Uzmanların raporları yaklaşık %7 lik popülasyonun bu şekilde uyuduğunu gösteriyor.

Peki siz hangi pozisyonda uyuyorsunuz?