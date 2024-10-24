Allianz Türkiye, akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi Allianz Teknik danışmanlığında ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle 7-14 yaş grubu çocuklar için kurumsal sosyal sorumluluk programı başlatıyor. Deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlere dair çocukların farkındalığını artırmayı hedefleyen “Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar” programı, tüm TEGV noktalarında zorunlu eğitim modülü olarak uygulanacak. Birebir ve çevrimiçi Allianz Teknik ziyaretleri ve kazanımları pekiştiren kutu oyunlarıyla da desteklenecek program kapsamında 3 yılda 34 ilde 135 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Allianz Türkiye, deprem ve yangın konularında toplumsal risk farkındalığını artırma hedefiyle hayata geçirdiği Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi’nin 5’inci yılında yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk programı başlattı. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de afetlere karşı bilgili bir toplumun inşasına katkıda bulunmak amacıyla Allianz Teknik danışmanlığında ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle yürütülecek “Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar” programı, Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı’nın ev sahipliğinde, Allianz Teknik’te düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı.

Programla 135 bin çocuğa ulaşılacak

Üç katmanlı bir eğitim programı olarak tasarlanan “Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar” programı kapsamında ilk etapta 7-14 yaş grubu çocukların, tüm TEGV noktalarında iki modülden oluşan zorunlu eğitime katılması; deprem öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenlere dair doğru davranış şekilleri konusunda bilinçlenmesi hedefleniyor. Eğitimlerde çocuklara; etkinlikler, videolar, tatbikatlar ve oyunlarla, doğal afetlerin nasıl ayırt edileceği, ‘çök-kapan-tutun’ yönteminin ne olduğu ve nasıl uygulanacağı anlatılacak. Programın ikinci etabında, Allianz Teknik’i birebir veya çevrimiçi ziyaret eden çocuklarda afet ve risk farkındalığının artırılmasına odaklanılacak. Program için ayrıca, çocukların deprem konusunda aldığı eğitimleri ve kazanımlarını pekiştirmeyi amaçlayan özel bir kutu oyunu da tasarlandı. Deprem farkındalığını artırmaya yönelik hazırlanan kutu oyunu, TEGV noktalarında tüm çocukların kullanımına açık olacak. Aynı zamanda TEGV’in iş birliğindeki okullarda serbest ders saatlerinde uygulanması desteklenecek. Ayrıca kutu oyunu TEGV Dükkan’da satışa sunulacak ve satılan ürünlerin tüm geliri çocukların nitelikli eğitim desteği alabilmesi için TEGV’e aktarılacak. Bir yıldır pilot uygulama kapsamında İstanbul, Ankara ve Van’da yaklaşık 500 çocukla yürütülen ‘Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar’ programının yaygınlaştırılmasıyla, 3 yılda 34 ilden 135 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Programın açılışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, “En büyük motivasyonumuz çocuklar. Deprem de en büyük risk. Bazen çok çabuk unutabiliyoruz çünkü frekansı yüksek olmayan bir afet. Bunu sürekli gündemde tutmaya çalışacağız ve ilkokul çağındaki çocuklarımıza bu eğitimi verip temel bilinci sağlamak istiyoruz. İlk olarak 3 senede 135 bin çocuğumuza ulaşmaya çalışacağız ama bu ilk hedef. Duruma göre bunu yükseltmeyi de hedefliyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 çocuğumuza da Allianz Teknik Kampüsünde birebir eğitim vermeyi de hedefliyoruz” dedi.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak Allianz Türkiye ile çok uzun yıllara varan bir iş birliğimiz var. Hep birlikte yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri ile çocuklarımızın geleceği için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar programı ile yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk projemizin düğmesine basıyor olacağız. Çocuklarımız deprem anında daha güvenli olmaları konusunda riskler nelerdir, kendilerini nasıl hazırlayabilirler şeklinde etkinliklere girecekler. Öncelikle tüm TEGV noktalarında 34 ilde 3 yıllık bir program kapsamında 135 bin çocuğumuz etkinliklerden yararlanacak. TEGV’e gelen hoş geldin saatinin ardından bir kutu oyunuyla programa katılacaklar. Ardından Allianz Teknik merkezini gezecekler. Yüz binleri aşan çocuklarımızın deprem konusunda geleceğe güvenle hazırlanacakları bir programa bugün itibariyle başlıyoruz” dedi.