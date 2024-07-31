Fethiye Mahallesi’nde bisiklet kullanıcıları için yapılan yollar, bilinçsiz sürücüler tarafından otopark olarak kullanılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi’nde, belediyenin bisiklet kullanıcılarının güvenliği için yaptığı bisiklet yolları, bilinçsiz sürücüler tarafından otopark olarak kullanılıyor.

Araç sahiplerinin otomobillerini park ettiği bisiklet yollarında seyreden bisiklet kullanıcıları, durumdan şikayetçi olmalarının yanı sırcan güvenliklerinden de endişe endişe ediyor.

Bisiklet kullanıcıları, bisiklet yoluna park eden araçların çekilmesini ve cezai yaptırım uygulanmasını taleo ediyor.