Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan teknoloji alanında düzenlenen etkinliklere katılırken diğer yandan da bilişim sektörüne ve genç girişimcilere destek olmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan teknolojik gelişmeleri takip ederken bir yandan da bilişim sektörüne ve genç girişimcilere desteklerini sürdürüyor.

Girişimcilik alanında önde gelen ulusal ve uluslararası aktörleri 4-6 Mayıs tarihleri arasında bir araya getiren ‘Girişim 23’etkinliği girişimciler ile teknoloji meraklılarını buluşturdu.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte stant açan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Ankara İnovatif Teknoloji AŞ, ABB’nin Başkentlilerin hayatını kolaylaştıran akıllı teknoloji uygulamalarını tanıttı.

ABB UYGULAMALARI TAM NOT ALDI

‘Girişim 23’ etkinliğinde, Başkentte dijital dönüşüm başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’nin en kapsamlı şehir kartı ‘Başkent Kart’, içerisinde Başkentlilerin hayatını kolaylaştıran birçok özelliği barındıran ‘Başkent Mobil’, dünyanın ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımı olan ‘Şeffaf Ankara’, kent yayıncılığı alanında öncü çalışmalara imza atan ‘ABB TV’,kent genelinde 73 noktadan erişim sağlanan ücretsiz internet hizmeti ‘Başkent Wi-Fi’ uygulamaları detaylı olarak tanıtıldı.

Etkinlikte Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Ankara İnovatif Teknoloji AŞ’nin hayata geçirdiği projeler ile uygulamalar girişimcilerden tam not alırken, ABB standı ünlü Youtuberların söyleşilerine de ev sahipliği yaptı.

SERGİ TASARIM HACKATHON’U KUZEY YILDIZI TEKNOLOJİ MERKEZİ’NDE YAPILDI

ABB’nin bilişim sektörünün Başkent’te gelişmesine katkıda bulunmak ve genç fikirlere iş imkânı sağlamak amacıyla açtığı Kuzey Yıldızı Teknoloji Merkezi bu kez genç mimarları ağırladı.

Sergi tasarımı konusunda farklı fikirler geliştirmek için düzenlenen ‘INFINIA Sergi Tasarım Hackathon’u 6-7 Mayıs tarihlerinde yapıldı. 30 kişilik üniversite öğrencilerinden oluşan katılımcılar, ikişer kişilik gruplarla 36 saat süren maraton boyunca geleceğin sergilerini tasarladılar.

Kendilerine ev sahipliği yaptığı için ABB’ye teşekkür eden İç Mimar Zeynep Demirci, “İnfinia olarak Türkiye'de çok da yaygın olmayan bir tasarım hackathonu düzenledik. 36 saat içerisinde katılımcıların sergi alanları hakkında farklı çalışmalar yapabileceği bir grup öğrencinin bir araya geldiği kollektif bir çalışma yaptık. Yaptığımız tasarım yarışması da şu anda bulunduğumuz bina bizim İnfiniave Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ortaklaşa yaptığımız AHBAP Bilim ve Sanat Kampüsü’nün örnek prototip binalarından birisi. Yakın bir zaman içerisinde müze binalarından birisi olacak. Yaptığımız yarışmada aslında Bilim ve Sanat Kampüsünün farklı yansıması. Genç arkadaşlarımızın farklı düşüncelerini de dinlemek istediğiniz için buradayız” dedi.