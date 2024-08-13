SUBÜ Bilişim Teknolojileri MYO’da bayrak değişimi yaşandı. Doç. Dr. Sedat Durmuşkaya görevi bilişim ve yapay zeka alanında birçok çalışması bulunan Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı’ya devretti. Devir-teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, bilişim teknolojileri alanında da örnek olmak için çok çalışacaklarını söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’nda bayrak değişimi yaşandı. Doç. Dr. Sedat Durmuşkaya görevi Teknoloji Fakültesi’nde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı’ya devretti. Devir-teslim törenine SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Genel Sekreter Doç. Dr. Gökhan Ergen, genel sekreter yardımcıları, akademisyenler ve idari personeller katıldı. Karasu MYO, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) dijital dönüşüm ve yapay zeka hamlesi doğrultusunda Bilişim Teknolojileri MYO olarak dönüştürülmüş ve yeni programlar açılmıştı.

Değişimin Bilişim Teknolojileri MYO’ya hayırlı olmasını dileyen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İnşallah huzurlu, verimli ve keyifli bir çalışma ortamı devam eder. Sedat hocamız yaklaşık 6 yıl müdürlük görevini sürdürdü. Canla başla çalıştı. Elinden gelen gayreti gösterdi. Tüm çaba ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Görevler geçici. Daha sonra bayrağı başkası devralıyor. Sedat hocamız görevi hakkıyla yaptı. Günümüz şartlarında bir görevi almak kadar o görevi hakkıyla teslim etmek de kıymetli hale geldi. Çok şükür işler yürüdü. Fahrettin Bey de fakülte sekreteri olarak göreve başladı. O da son derece tecrübeli bir isim. Burası artık yapay zekâ ve dijital temelli bir meslek yüksekokulu oldu. Biz de Sedat hocamızla konuştuk. Daha sonra ekip arkadaşlarımızla değerlendirdik” dedi.

MYO’lardaki dönüşümü biz başlattık

Türkiye’de YÖK’ün değişim dönüşümü ile ilk kurulan ve en çok program açan üniversite olduklarını kaydeden Sarıbıyık, “Bunu ortak kararla ve hızlı dönüşüm ile başardık. YÖK ülke genelinde toplam 50 program açmaya müsaade etti. 10’u üniversitemizde açıldı. Bize güvenini gösterdi. Bu nedenle sağlam iş yapmamız gerekiyor. Bilişimle içli dışlı olan bir arkadaşımızın müdürlük görevini üstlenmesinin fayda sağlayacağı kanaatiyle Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ROTASAM) Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı’yı müdür olarak önerdik. Kendisi de teklifimizi kabul etti. Kendisine kolaylıklar diliyorum. Bu ayrıcalıklı MYO’yu ayrıcalıklı bir okul haline getireceğine inanıyoruz. Bizim bir idealimiz var. Biz MYO konusunda Türkiye’ye model bir üniversiteyiz. 3+1 modelimiz ve birçok uygulamamız örnek. MYO’lardaki değişim ve dönüşümü de biz başlattık. Mesleki eğitimi tekrar ön plana çıkardık. Bilişim alanında da örnek olacağız. Hep birlikte elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.

YÖK’e katkı verdik

Doç. Dr. Sedat Durmuşkaya’ya hizmetleri için teşekkür eden SUBÜ Rektörü Yardımcısı ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, “Dijital dönüşümü dikkate alarak toplantılar yaptık. 12 MYO müdürümüzün ve benim oy birliği ile aldığımız karar değişimin içerisinde olmamız gerektiği yönündeydi. Açılacak programları istişare ettik. Bir kısmını Karasu, bir kısmını Hendek, bir kısmını Arifiye’de açtık. Biz seçilen 20 üniversiteden birisiyiz. Ders programlarının düzeltilmesi için de YÖK’e katkı verdik. Türkiye’de açılmış olan programların ders içerikleri ve müfredatlarıyla aynı hale gelmesinde payımız oldu. Sedat hoca Karasu MYO’muzun son müdürü oldu. Bilişim Teknolojileri MYO’nun üniversitemizin en önde gelen birimlerinden olmasını öngörüyoruz. Rol model çizecek bir eğitim ortaya koymayı hedefliyoruz. Gökhan hocama başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Samimi bir şekilde çalıştık

2018 yılında göreve başladığını hatırlatan Doç. Dr. Sedat Durmuşkaya, “Görevi aldığımızda bunun bir bayrak yarışı olduğunu biliyorduk. 6 yıl taşıdığımız bayrağı Gökhan hocamıza devrediyoruz. Samimi bir şekilde sürekli bir şeyler kazandırmak için çalıştık. MEYOK’ta aldığımız karar sonrası müdürün değişmesi gerekiyordu. Karasulu olduğum için yine buraya sık sık gelerek arkadaşlarımızla birlikte olacağız. Tüm arkadaşlarımıza hakkımız helal olsun. Gökhan hocama hayırlı olsun, Allah muvaffak etsin” ifadelerini kullandı.

Vazife esaslı çalışacağız

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın kendisini göreve layık görmesinden mutluluk duyduğunu belirten Bilişim Teknolojileri MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı, “İlk görev yerim bir MYO idi. Hem öğrencisi hem de öğretim üyesi olduğum bir kurumda şimdi de yönetici olmak beni gururlandırdı. Elimden gelen gayreti göstereceğim. Ancak bu bir takım işi. Ben sadece takım lideri olacağım. Hepimizin gayretleri ile bir şeyler başaracağız. Sedat hocamızdan devraldığımız bayrağı biz de layıkıyla taşımak istiyoruz. MYO mezunlarına çok fazla ihtiyaç var. Ülkemizin müreffeh geleceği, nitelikli iş gücüne sahip olması ve bilişim teknolojileri gibi yeni bir trendi yakalayabilmesi için mesai değil vazife esaslı çalışmamız gerekecek. Emaneti teslim edene kadar emanete sadık kalmaya çalışacağız” dedi.