Son zamanlardaki görüşlere göre sokaklarda gördüğümüz billboard’lar sadece kendi gölgelerinden ibaret. Fakat bu tabir online dünya için pek de öyle değil.

Online seyahat acenteleri hiç şüphesiz ki seyahat edenler için vazgeçilmez web siteleridir. Araştırma yapma ve fikir alma için bu siteleri ziyaret eden kişilerin %30’u rezervasyonlarını bu siteler üzerinden yapmaktadırlar. Bu orana bakacak olursak online seyahat acentelerinin otel web sitelerine doğrudan trafik gönderme ihtimali hala çok yüksek

Yurtdışında bu yıl yayınlanan “The Billboard Effect: Still Alive and Well” adlı raporda; BillBoard etkisinin %10 oranında azalmasına rağmen otel web sitesi üzerinden rezervasyon yapanların %65‘inin herhangi bir online seyahat acentesinin web sitesini ziyaret ettiğini belirtmektedir. Benzer raporun 2011 yılındaki versiyonunda ise bu oran %50‘den fazlaydı.

Çoğu zaman Billboard Etkisi ziyaretçiler üzerinde hayal kırıklığı yaratır. Gezginler OTA’larda buldukları ilginç otellerden kısa bir liste hazırlar. Daha sonra her otelin web sitesini kontrol ederek daha fazla bilgi edinmek isterler. Aynı oda tiplerini, isimleri, resimlerini ve politikalarını bulamazlarsa sinirlenirler. Son olarak da online seyahat acenteleri üzerinden rezervasyonu gerçekleştirirler.

Bu nedenle OTA profilinizi kendi web sitenizin bir uzantısı gibi değerlendirmeniz çok önemlidir. Böylece konuklara sunduğunuz teklif her mecrada tutarlı olduğu için itibarınız artmış olur.

Ayrı bir raporda ise OTA’larda listelenen bir otel, kendi web sitesi üzerinden aldığı rezervasyonların artırdığı gözlemlenmiştir.

Peki, OTA’lardan gelen ziyaretçi trafiğini nasıl rezervasyona dönüştürebilirsiniz?

Otel Web Sitenizdeki Billboard Etkisini Nasıl Optimize Edebilirsiniz?

Bir otel işletmecisi olarak, çevrimiçi varlığınızın bulunması kolay, cazip ve rekabete açık olduğundan emin olmalısınız. Web sitenizi ziyaret edenleri misafirinize dönüştürmenin 5 yolu vardır:

1. Ziyaretçilerinizi İçerikle Etkileşim Halinde Tutun

Bir gezgin kendisini web sitenizde bulduğunda, açıkçası satın almadan ayrılmalarını istemezsiniz. İdeal bir dünyada, her ziyaret bir rezervasyona eşit olur. Şansınızı artırmak için ziyaretçilere ilginç ve alakalı bilgiler sunmanız gerekir.

Yapabileceğiniz en kolay şey; otel web sitenizde etkinlikler, turistik yerler, seyahat hikayelerini, ipuçlarını, haberleri ve bilgileri paylaşabileceğiniz bir blog sayfası oluşturmaktır

Yerel işletmelerle herhangi bir ortaklığınız varsa bunları da listelemelisiniz. Konukların sinemalara, restoranlara veya etkinliklere indirimle sahip olacağını vurgulamalısınız

Bir müşterinin web sitenize ne kadar çok zaman harcarsa, markanızla daha yakından tanıdıkça ve bir rezervasyon olasılığı artar.

Otellerin online sehayat acentelerindeki profilleri web sitelerinin birer parçası olarak düşünülmelidir.

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2. Rezervasyon Olasılığını Artırmak İçin Promosyonları Kullanın

Ziyaretçilerinize rezervasyon yapabilecekleri bir online rezervasyon motoru deneyimi sunmalısınız. Online rezervasyona yönlendirmek için ise onlara cazip teklifler önerebilirsiniz. Son dakika fırsatları, erken rezervasyon indirimi veya özel paketler gibi avantajlar çok etkilidir. Bu, satın alma gücü yaratacak ve seyahat edenlere ek bir teşvik oluşturacaktır.

3. Web Sitenizi Optimize Edin

İyi kurgulanmamış bir otel web sitesi bir ziyaretçiyi tekrar OTA’ya geri gönderir. Siteniz estetik açıdan kaliteli görüntüler ve net yazı tipileri ile dizayn edilmeli. Ayrıca tüm cihazlarda hızlı ve işlevsel olmalıdır.

Ziyaretçiler, tekrar ziyaret etmek istiyorlarsa web sitenizi kolayca bulabilmeliler. Bu, arama motoru optimizasyonunuza da dikkat etmeniz gerektiğini gösterir.

Web sitesinde tasarım konusunda deneyimli veya bilgili değilseniz yapabileceğiniz en iyi şey bu işin uzmanını bulmaktır

4. Doğrudan Rezervasyon Yapan Kişiye Ayrıcalık Tanıyın

OTA’ların uyguladıkları fiyat eşitliği politikalarına yakalanmadan web sitesi ziyaretçilerinize özel indirimler veya ücretsiz hizmetler sunabilirsiniz.

Örneğin, hem web sitenizde hem de booking.com’da aynı oranda lüks bir oda sunabilirsiniz. Ancak web sitenizde ücretsiz kahvaltı veya transfer hizmeti avantajıyla oda teklif edebilirsiniz. Ziyaretçileriniz bu şekilde doğrudan rezervasyon yapabilir, OTA’ya ödeyeceğiniz komisyondan tasarruf edebilirsiniz. Bu, konuklara markanıza sadakat duygusu uyandırır.

5. İç ve Dış Turizm Pazarlarının Dengede Olması

Yurtiçi ve yurtdışı gezginler arasındaki dağılımı dengeleyerek kanal bağlantınızı etkin bir şekilde yönetmek iyi bir fikirdir.

Uluslararası gezginler OTA aracılığıyla daha fazla rezervasyon yapmaya eğilimlidirler. Bölgesel gezginler ise daha çok web sitenizi araştırmaktan hoşlanırlar ve rezervasyonları web sitenizden gerçekleştirirler. Etkili online satış için uluslararası ve yerel acente üyeliklerinizi mümkün olduğunca sağlamalısınız.