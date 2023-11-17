İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katında meydana gelen patlamada, doğalgaz kaynaklı olduğu belirlenen olayda ilk incelemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi ise yaralandı. Saat 15.00 sıralarında gerçekleşen patlamaya hemen müdahale edilmek üzere itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle zaman zaman alevlerin yükseldiği bina, çevredekilere dehşet anları yaşattı. İlk belirlemelere göre, valilik tarafından yapılan açıklamada patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır olmak üzere 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olay yerindeki yangına müdahale devam ederken, yetkililer bina çevresinde güvenlik önlemlerini arttırdı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarına devam ederken, yaralılar ise çevredeki hastanelere sevk edildi. Patlamanın nedeniyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.